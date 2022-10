AMLO llama "peleles" y "títeres" a expresidentes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el papel de "peleles y títeres" de los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI) y Felipe Calderón Hinojosa (PAN), quienes este fin de semana, desde España, advirtieron sobre riesgos para la democracia en México.

"Es lamentable el papel de pelele y títere, imagínese Zedillo vendió a los ferrocarriles y se fue a trabajar de empleado a una de las empresas que los compró; Calderón hablando de democracia si se robaron la Presidencia y él lo sabe. ¿Invitaron a Fox? Hubiera estado interesantísimo y hablando de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna que está en su cárcel", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Tras las críticas de los expresidentes de México, López Obrador aseguró que es un timbre de orgullo que "esta gente tan corrupta" cuestione el trabajo que realiza su gobierno.

"Ahora me da risa, y les pido que no nos enojemos, sobre lo que dice Zedillo y Calderón en España, qué nos podemos molestar. ¡No, ternuritas! Si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa", dijo.

Señaló que cuando plantearon el rescate a empresarios y banqueros, se hizo el cálculo que el rescate iba a costar 125 mil millones de pesos: "Se equivocó por muy poco, porque cuando lo aprobaron ya era un billón de pesos y se han pagado otro billón de intereses y se debe el billón original, ese es diferencia importante".

"Otra que tiene que ver con Calderón. Voy a un debate (de radio) con el señor Gutiérrez Vivó, él era presidente del PAN y yo de otro partido (PRD) y decía, ´como son hipócritas, hipócritas, que ellos no iban a aprobar el Fobaproa´ y la verdad a lo mejor eso lo pensaron los dirigentes, pero ese partido tiene dueño, los de arriba, los jalaron y a aprobar el Fobaproa, el día de la Virgen de Guadalupe, lo aprobaron un 12 de diciembre de 1998", comentó.