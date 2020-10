AMLO: Los militares me aligeran la carga

Tinum, Yucatán.- El Gobierno mexicano defendió el creciente rol del Ejército en la construcción de obras prioritarias del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien este domingo supervisó el avance del Tren Maya en Yucatán, en el sureste.

El mandatario, quien dio el banderazo de arranque de las obras en junio, justificó el uso de soldados con el argumento que el proyecto debe estar listo para el año 2023.

"Me ayuda mucho, me da tranquilidad, me aligera la carga el que en el tramo de Tulum hasta Escárcega, la verdad que son dos tramos, el 6 y el 7, trabajen los ingenieros militares porque eso es una garantía de que vamos a concluir en tiempo".

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), respaldó el uso de militares para construir el sexto y séptimo tramo del Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles de Ciudad de México, más de 2 mil 600 sucursales del Banco del Bienestar y 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

"Al respecto, permítanme expresar que las tareas que nos ha asignado nuestro comandante supremo, no son ajenas a nuestras visiones, éstas se encuentran comprendidas en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área mexicanos", manifestó.

El secretario negó que esto impida a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública, como también lo ha ordenado el Gobierno federal.