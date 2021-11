"AMLO me ofreció la FGR, pero creo demasiado en los derechos humanos"

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de ofrecerle el puesto como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, le propuso estar al frente de la Fiscalía General de la República, sin embargo, rechazó la oferta debido a que cree "demasiado en los derechos humanos para ser fiscal".

En una charla con Max Kaiser, para Los Despabiladores, programa de La-Lista, el exdirector del IMSS contó que se unió a la campaña del ahora presidente López Obrador, ya que el abanderado del PAN, Ricardo Anaya, no lo buscó.

"Fue a buscarme a mí López Obrador, no me buscó Ricardo Anaya en su momento y yo quería participar, me ofreció ser fiscal de la República López Obrador.

"Del fiscal no me convenció, no lo acepté, no sirvo para eso [...] creo demasiado en los derechos humanos para ser fiscal".

Dijo que en pláticas con el ahora mandatario se presentó la oportunidad de dirigir al IMSS, en donde encontró, dijo, a uno de los mejores institutos del Estado mexicano, pero en donde también vio corrupción.

"Vi corrupción de quienes no pagan las cuotas obrero-patronales completas, vi también grandes negocios de medicinas, que ahora hacen farmacias privadas, vi que había que gastar dinero en darle salud a los niños y niñas con cáncer".

Señaló que dichos problemas fueron parte de su renuncia, pues aseguró que no iba a ser un "florero" en el IMSS luego de que Hacienda no le permitiera administrar los fondos del Instituto.

"La negativa vino con Hacienda donde yo no encontré comprensión y me fui, Urzúa me siguió al mes", expresó.

También hizo referencia al PAN, del cual dijo va en un "degenere total" al ya no tener dentro de sus prioridades un compromiso social.

"El PAN se acomodó en una mezcla de padroneros y proveedores gubernamentales de corrupción, se acomodó y se apoltronó en los sillones del poder, se hizo con una camarilla de rebaños y se quitó el vacío y se le quitó el pensamiento", expresó.

Asimismo, consideró que el gobierno actual no está siendo responsable con igualar al país. "AMLO se está equivocando y no está siendo eficiente, a un gobernante hay que exigirle, no pedirle que hable bonito", indicó.