AMLO mueve su gabinete: Javier May deja Bienestar y va a Fonatur

Desde Palacio, aislado, AMLO mueve sus fichas. Javier May, hasta ahora secretario de Bienestar, pasará a encabezar ahora el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, dependencia encargada del Tren Maya.

Según información de fuentes a EL UNIVERSAL, en la Secretaría de Bienestar se quedará a cargo la subsecretaria Ariadna Montiel.

Trasciende también que el hasta ahora encargado de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, iría como subsecretario a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugar de Carlos Morán.

Carlos Morán Moguel sería nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) "Benito Juárez".

Minutos después los nombramientos se hicieron oficiales.

El presidente López Obrador hoy estuvo aislado en su residencia de Palacio Nacional, luego de que el lunes anunció que tiene Covid, con síntomas leves. El anuncio de los enroques en su gabinete no se ha hecho de forma oficial.

Perfil. ¿Quién es Javier May, nuevo encargado del Tren Maya?

Javier May Rodríguez fue designado como nuevo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), órgano encargado de la construcción del Tren Maya.

May Rodríguez nació en Tabasco, en donde inició su carrera política, a pesar de sólo tener estudios de Preparatoria, como lo indica su ficha del Sistema de Información Legislativa (SIL).

En el 2001, Javier May fue diputado en el H. Congreso del Estado de Tabasco; en el año 2007 fue Presidente Municipal de Comalcalco, para posteriormente ocupar el cargo de Presidente Ejecutivo Estatal de Morena en Tabasco, mismo que concluyó en el año 2015, un año después, cumplió con un segundo periodo como Presidente Municipal de Comalcalco.

En septiembre de 2018, en la LXIV Legislatura, fue Senador de la República, desde diciembre de 2018 estuvo al frente de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, en la Secretaría de Bienestar, a cargo del Programa Federal Sembrando Vida, uno de los programas pilares del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Fue en ese puesto cuando May Rodríguez presentó su renuncia a la Secretaría de Bienestar tras acusar a María Albores, titular de la dependencia, de haber "abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa".

Sin embargo, AMLO no aceptó su renuncia y después, en septiembre del 2020 fue nombrado como secretario de Bienestar.