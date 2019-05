AMLO: Nadie es indispensable

Ciudad de México.- Tras los nuevos nombramientos de Víctor Manuel Toledo Manzur como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de Ricardo Ahued Bardahuil como director de Aduanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no descarta más cambios en su gabinete, ya que, afirmó, "nadie es indispensable, ni el Ejecutivo".

"He decidido nombrar al doctor Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente, es un profesional y especialista en la materia", dijo el mandatario tras la renuncia de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena a la Semarnat.

Toledo Manzur es un académico que este año en Twitter defendió al gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pues acusó un posible golpe de Estado liderado por Estados Unidos. Además, ha criticado algunos proyectos del gobierno actual, como el Tren Maya o la consulta para la construcción de la termoeléctrica en Morelos.

López Obrador aprovechó la conferencia de prensa matutina de ayer para nombrar al senador Ahued Bardahuil como director de Aduanas.

López Obrador no descartó otros cambios en su gabinete y que con ello se haga un ajuste en la paridad de género, ya que ahora fue nombrado un hombre como titular de Semarnat: "Somos servidores públicos, el único jefe que tenemos es el pueblo. Si no estamos a gusto sirviéndole o no lo estamos haciendo bien, hay quienes quieren ayudar en la tarea de transformación. No somos indispensables, ni el Presidente".

Se disculpa por desabasto

Al comparar el desabasto de medicamentos con el huachicol, el presidente ofreció una disculpa a los mexicanos por las "molestias" que está causando el nuevo esquema de compras consolidadas y aseguró que se resolverá la situación.

"Sucedió como cuando acabamos con el huachicol. Los que sacaban provecho quisieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje, ahora, con los medicamentos, como se llevan a cabo cambios, hay molestias. Pido a los ciudadanos que nos ayuden porque estamos limpiando la casa, el cochinero que dejaron y puede causar molestia que de verdad falten algunas medicinas, pero se va a resolver el problema y va a mejorar el servicio de salud", afirmó.

Denunció que el sector fue abandonado por años y ahora la Cuarta Transformación debe mejorar los servicios.