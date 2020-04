AMLO necesita a Peña Nieto en prisión ante sus malos resultados: PRD

El líder nacional del PRD, Ángel Ávila, aseguró que la investigación, que solicitó la Secretaría de la Función Pública sobre las cuentas bancarias del expresidente, Enrique Peña Nieto, tiene un trasfondo porque al no tener ningún resultado positivo durante su gestión, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador necesitaría tener al priista mexiquense en la cárcel o alguno de sus colaboradores para que suban sus bonos políticos.

En entrevista, Ángel Ávila se pronunció a favor de que se investiguen posibles actos de corrupción y sí los hay que sean castigados, pero más pareciera que López Obrador busca un tanque de oxígeno ante los malos resultados que tiene su administración.

"Creo que tiene un trasfondo, hoy pareciera que el gobierno de López Obrador al no tener ningún resultado positivo durante su gestión pareciera ser que necesita tener bajo prisión a Peña Nieto o alguno más de sus colaboradores para que suban sus bonos políticos, ojalá que, términos de la investigación, se lleve conforme a derecho, que si hay actos de corrupción sean castigados, pero por supuesto pareciera ser que podría ser un tanque de oxígeno a los malos resultados que tiene el presidente López Obrador en estos momentos", describió Ángel Ávila.

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno Federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el ex presidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas -de manera detallada- del actual diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda, y quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto; y su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.