AMLO niega "persecución política" contra exdirector de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles que la orden de arresto contra Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex, corresponda a una "persecución política".



"Lo que sí les puedo decir es que no hay persecución política, son hechos que se tienen que perseguir y castigar si lo determinan los jueces", dijo el mandatario cuestionado durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.



A petición de la Fiscalía mexicana, un juez emitió este martes una orden de captura por presuntos delitos de corrupción en contra de Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y bajo investigación en el caso Odebrecht.



López Obrador recordó que había prometido no perseguir judicialmente a sus predecesores porque el país necesitaba poner "punto y final", pero también sostuvo que tampoco puede "cancelar procesos ya iniciados".



"No voy yo a parar ni a detener ningún proceso, se termina la corrupción y la impunidad", expresó López Obrador, quien señaló que la Fiscalía General de la República es "una entidad autónoma" del Gobierno federal.



El presidente explicó que todas las irregularidades y sospechas de corrupción que descubra se presentarán "inmediatamente" ante la Fiscalía para que este organismo decida si lo investiga o no.



Junto con Lozoya, el juez ordenó la detención, consumada ayer en España por agentes de la Interpol, del dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México, Alonso Ancira, presuntamente relacionado con el exdirector de Pemex en la compra fraudulenta de una planta de fertilizantes.



"No es mi fuerte la venganza, no conozco a ninguno de los dos", expreso López Obrador, quien reiteró que la investigación judicial contra Lozoya y Ancira comenzó durante el gobierno anterior.



El presidente señaló que este caso de corrupción corresponde a "la ambición por el dinero" y a los "paradigmas del neoliberalismo", puesto que se pagó un "sobreprecio" para privatizar dicha planta y luego "se paró y casi se volvió chatarra".



Asimismo, López Obrador anunció que se levantará la congelación de las cuentas de Altos Hornos de México para que "la empresa pueda seguir trabajando sin ningún problema".



Y es que recordó que la compañía tiene "muchos trabajadores" en el estado de Coahuila.



REFINERÍA DE DOS BOCAS:

López Obrador explicó que el próximo domingo comenzarán las obras de una refinería petrolera en la población de Dos Bocas, en el suroriental estado de Tabasco, su tierra natal.



La construcción, que será llevada a cabo por el Gobierno tras quedar desierta la licitación privada, ha de acabar en 2022 con un costo de 8 mil millones de dólares, unas cifras poco creíbles según los expertos.



El mandatario explicó que el emplazamiento de esta refinería, que se sumará a las otras seis que tiene México, se debe a que se encuentra en una terminal marina donde llegan los crudos de los estados de tabasco y Campeche.



"Podemos procesar allí la materia prima y dejar de comprar gasolina al extranjero. Es un asunto de seguridad nacional. Necesitamos ser autosuficientes en gasolinas", reivindicó el mandatario.



EL DOLOR DE LA EXPLOSIÓN EN TLAHUELILPAN:

Cuestionado sobre sus fallos en seis meses de Gobierno, que se cumplen este 1 de junio, el presidente dijo que le "sigue doliendo" la explosión en enero de una toma ilegal de combustible en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, que dejó 135 muertos.



Descartó identificar más fallas en el ejercicio del poder: "Acerca de los errores, que los hemos cometido seguramente, son tantos nuestros críticos que les dejo a ellos la encomienda", subrayó.



EMPRESAS EXTRANJERAS:

López Obrador explicó que se reunió con representantes de la compañía canadiense Bombardier porque quiere que "las empresas sigan invirtiendo en el país" y celebró que este fabricante de equipo aeronáutico y ferroviario está invirtiendo en la industria aeroespacial mexicana.