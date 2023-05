AMLO niega promover el voto para Morena en sus mañaneras

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que en sus conferencias mañaneras promueva el voto a favor de Morena, rumbo a las elecciones del próximo año, cuando se renovará el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.

"No, yo no estoy promoviendo el voto. Yo hablo de que es importante la transformación de México", contestó López Obrador al ser cuestionado por la prensa, en Palacio Nacional.

Lo anterior, derivado de las denuncias interpuestas por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por sus declaraciones realizadas durante sus conferencias de prensa del 9 y 11 de mayo.

"Hay que votar, hay que votar, no solo por el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores por los candidatos a diputados y a senadores para que la transformación cuente con mayoría calificada", declaró el pasado 11 de mayo.

En su conferencia de este lunes, también refirió que los gobernadores de su partido saben que deben abstenerse de utilizar recursos públicos para apoyar a los aspirantes a ser candidato a la Presidencia de la República, porque es un delito, tras las acusaciones que hizo el senador Ricardo Monreal.

"Ellos saben que no deben utilizar presupuesto público, que además es ilegal, en la Constitución ya está establecido. La compra de voto se considera delito grave o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos o candidatos, y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza", expuso.