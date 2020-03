AMLO no actúa ante pandemia, critica el PRD

La dirigencia nacional del PRD aseguró que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, "está pasmado" y no actúa de manera clara ante la crisis económica que ha desarrollado la pandemia del Covid-19, mejor conocido como coronavirus.

"Apostarle a la refinación en momentos donde el precio del petróleo se encuentra en mínimos históricos más la pandemia del Covid-19 es otro error de AMLO, pues la crisis petrolera bajará los precios de las gasolinas y la inversión en refinerías será un desperdicio de recursos", aseguró el dirigente nacional perredista Ángel Ávila Romero.

Ávila Romero también insinuó que en México no hay solo 13 casos del nuevo virus, por lo que el gobierno federal podría estar ocultando información respecto al tema, e hizo menosprecio a la campaña de lavado de manos del gobierno.

"¿De verdad López Obrador cree que en México solo hay 12 casos detectados de Covid-19, mientras en Filipinas hay 52 y Costa Rica 19? ¿Están tratando de ocultar algo? ¿Qué se hizo en enero y febrero para prepararnos a la llegada de este virus? ¿Solo lavarnos las manos?", expresó.

El perredista acusó que los contagios que se han detectado "no han sido por la intervención de las autoridades sanitarias mexicanas, sino porque los pacientes acuden a los hospitales y es ahí donde se les canaliza".

"Hoy el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está saturado. Lamentablemente seguimos sin acciones y estrategia de prevención, estamos a la deriva y sin dirección en algo tan grave como es el coronavirus", externó.

En ese sentido, Ávila Romero exigió al gobierno "dar respuestas" ante las preocupaciones que se han generado por el asunto.