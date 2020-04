"AMLO no ayuda ni se deja ayudar", dicen empresarios

Para enfrentar la crisis económica causada por el nuevo coronavirus Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente, manifestó este lunes el líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Coparmex destacó que el programa de financiamiento anunciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que contempla créditos por

"Acá estamos en 'modo' de apoyo. ¿Y él?, cuestionó el líder patronal.

Ayer, el CMN y el el BID Invest destacaron que el crédito, revolvente y con un plazo medio de 90 días, contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para financiar las cadenas productivas de las mipymes durante la contingencia.

Esta mañana de lunes, el presidente López Obrador rechazó que la SHCP avale los créditos.

"Ese aval no podemos nosotros otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados", subrayó López Obrador.

No queremos confrontación ni diferencias: CCE

En medio del malestar que causó al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest anunciaran un programa de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo que no es momento de confrontarse, sino de proponer soluciones.

Salazar afirmó que es deseable tener un consejo fiscal, consejo asesor o algún instrumento en el que haya "un diálogo de altura, no etiquetando comentarios, sino realmente yendo al fondo de lo que pueden ser las soluciones económicas que después tendrán impacto en la sociedad".

En la mesa de análisis "Acción inmediata a la crisis: macroeconomía y políticas públicas" que organizó el CCE, el líder de la máxima cúpula empresarial aseguró que no buscan confrontarse ni tener diferencias, sino que lo más importante es estar unidos en estos momentos ante la pandemia del Covid-19.

"Aquí, como se ha reiterado y repetido, no queremos la confrontación, no es momento de ninguna situación que nos lleve a diferencias, tenemos que sabernos unir y tenemos que entender que todos en cualquier rincón, que estemos en el país, tenemos un problema, tenemos una opinión, pero también tenemos una solución", aseguró.

Salazar Lomelín aseveró que al igual que el gobierno federal, el sector privado considera que los más desprotegidos deben de tener mayores apoyos para que tengan un menor impacto en su calidad de vida.

"Al final queremos que los más desprotegidos tengan un menor efecto de esto, que esto no se convierta en mayor problemas de los más desfavorecidos", comentó.