"AMLO no corre peligro de contagiarse por la sana distancia", dice Sheinbaum

Tras dar positivo a Covid-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el pasado 12 de octubre se hizo una prueba y salió negativa; sin embargo, este lunes se realizó otra en la que salió positiva, por lo que decidió permanecer aislada.

Comentó que no tiene síntomas y se tuvo que resguardar con su equipo de trabajo, aunque todos han cuidado su sana distancia y han usado cubrebocas.

Sheinbaum Pardo confió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador no corre peligro de contagiarse, pues en las reuniones del Gabinete de Seguridad hay sana distancia de al menos 5 metros y se toma mucho cuidado para protegerlo.

Asimismo, destacó que ya les avisó a los alcaldes de Miguel Hidalgo, así como de Venustiano Carranza para que tomen sus precauciones, pues el fin de semana asistió a eventos en estas demarcaciones.

--Sheinbaum anuncia positivo a Covid-19

Esta mañana, la jefa de Gobierno informó que dio positivo a la prueba de Covid-19 y que se encuentra en seguimiento médico.

"Ayer (lunes) por la noche me informaron que di positivo a la prueba de COVID. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México", refirió a través de redes sociales.

"Seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia, con el mismo empeño de siempre", añadió.