AMLO no descarta tercera ola de contagios por Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a no confiarse y seguir acatando las medidas de sana distancia contra el Covid-19, pues no se puede descartar que haya una tercera ola de contagios en México.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que en nuestro país y en el mundo ha habido dos olas de contagios de coronavirus y donde se pensaba que en tras la primera se reduciría los contagios, lo cual no ocurrió.

"Ha habido en nuestro país -es muy claro- y en el mundo dos olas. Pensábamos que ya con la primera se iba a ir o iba a reducir el número, se iban a reducir los contagios y desde luego lo que más duele, los fallecimientos; y de repente se vino una segunda ola y fue mundial, también igual que la primera.

"Entonces, vamos para abajo ya de la segunda. Tenemos que aprovechar a vacunar para que -toco madera- si se viene una tercera, ya nos agarre protegidos".

"¿Podría haber otro pico, presidente?", se le cuestionó.

"Sí, no hay que descartarlo", contestó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que la posibilidad del rebrote no se prevé que sea por las vacaciones de Semana Santa, sino que hay informes de una nueva ola en Europa.

"Acuérdense que es mundial, bueno, por eso es pandemia, no es que lo que está pasando en Italia no tenga que ver con nosotros; entonces, tenemos que estar pendientes", aseveró.