AMLO no descarta utilizar clínicas del Teletón

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no descarta, mediante un convenio de colaboración, que su gobierno utilice las clínicas de la Fundación Teletón, donde se da atención médica especializada a personas con discapacidad, pero tienen limitaciones por falta de recursos.

"Independientemente si nos gusta o no nos gusta si consideramos que fue bueno o fue malo, si fue auténtico o fue falso, lo que hay en el país son las clínicas del Teletón...

"No lo descarto, sería como una excepción, nuestra política es hacer que los beneficios lleguen de manera directa, aquí pensaríamos en un mecanismo en donde también se diera una beca para recibir terapia y tratamiento en estas clínicas especializadas".

En su conferencia de prensa manera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo de lo que se trata es usar la infraestructura que existe en el país y está subutilizada.

"Esto ya lo está analizando Zoé Robledo (director del IMSS), porque no se interviene y se opera en la noche, si ya se tienen las instalaciones para utilizar mas los equipos y que una operación no se haga a los tres meses o seis, sino que se pueda reducir el tiempo de atención".

Señaló que hay discapacidades que se pueden corregir si se atienden, pero por pobreza se convierten en permanentes.

Dan avances de programa de pensiones a personas con discapacidad

López Obrador presentó los avances que tiene el Programa de Becas para Personas con Discapacidad, que cerrará el año atendiendo a 815 mil 883 personas, y plantea una meta de un millón de beneficiarios para el próximo año.

La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que para la meta del millón de beneficiarios, la Cámara de Diputados avaló un presupuesto de 14 mil 200 millones de pesos de presupuesto, para 2020.

Precisó que de los beneficiarios en 2019, 372 mil son mujeres y 443 mil hombres. Entre los niños y jóvenes se han atendido a 507 mil, dando prioridad a quienes habitan en pueblos indígenas, pues "son prioridad, por ello todos los municipios fueron añadidos al programa", y 77 mil adultos indígenas ya cuentan con su pensión.

Hasta el momento, según informó Montiel, se han ejercido 9 mil 100 millones de pesos para el programa, y se han entregado los apoyos a 305 mil 617 personas, que ya tienen tarjeta del bienestar, y 510 mil 276 en pago en efectivo, pues viven en zonas sin infraestructura bancaria.

El presidente aseguró que estos avances "(son) fruto del combate a la corrupción y de la austeridad" y que "todo lo que se pueda hacer por estos programas lo vamos a dar, aunque nos quedemos sin camisa, y aunque se enojen nuestros adversarios, que digan misa, pero esto es lo principal", indicó.