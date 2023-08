AMLO no entiende qué es violencia política de género: Xóchitl Gálvez

A-AA+

La senadora Xóchitl Gálvez lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no entienda lo que es la violencia política en razón de género y ahora se quiera victimizar diciendo que él la ha padecido.

Entrevistada en el Senado, luego de presidir una sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, la aspirante presidencial señaló qué hay que explicarle al mandatario que ya no es candidato y que "desde una posición de poder muy fuerte, con un micrófono muy poderoso" la ataca al afirmar que la única razón por la que ella está en la competencia electoral es porque un grupo de hombres la puso ahí. Dijo que esa era la visión de cuando no se dejaba votar a las mujeres, diciendo que a ellas los hombres las controlaban.

"Es el presidente de la República, él es el hombre más poderoso de este país, el problema no es el debate que puede haber entre una de sus corcholatas y una servidora, ahí nos vamos a dar con la cubeta si quieren, pero él es la máxima autoridad. Él tiene acceso a información privilegiada confidencial, él tiene todo el poder, él no se puede victimizar.

"En este caso que no ha entendido qué es la violencia política en razón de género, tiene que ver con que una autoridad superior ejerza violencia para descarrilar a una persona que aspira a un cargo, qué es lo que intenta el presidente hacer, descarrilarme. Él lo que intenta es atacarme, o sea él no es el candidato, hay que explicarle al presidente que dejó de ser el candidato hace cinco años y que ahora él es el presidente", enfatizó.

Xóchitl Gálvez señaló que no se debe normalizar la violencia contra las mujeres y es preocupante que el mandatario no sepa de qué se trata y se siga si entiendo candidato.

"El presidente tiene que entender que referirse de esa manera a una mujer y negarle la capacidad de pensar ya no se vale. Creo que sí le urge un curso de violencia política en razón de género, porque yo me puedo defender, pero hay miles que van a seguir el estereotipo del presidente atacando a las mujeres indígenas, mujeres rurales en sus municipios, ve al exsecretario de Gobernación en el mismo sentido", señaló.

Sobre el fallo que ordenó al presidente de la República dejar de publicar información de los contratos de sus empresas y otros datos confidenciales, la senadora afirmó que el juez actuó apegado a la ley y además se sienta un precedente que no solo la protege a ella sino a cualquier persona ante los abusos del poder.