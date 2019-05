AMLO: No es autoritarismo frenar recursos a ONG

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que se hayan dejado de entregar 6 mil 200 millones de pesos a ONG que atienden a sectores vulnerables, porque se detectó que esos recursos no llegaban a los ciudadanos y buscarán la manera de que las asociaciones civiles no sean intermediarias para entregar los recursos de manera directa, y así evitar ser cómplices de corrupción.

"No es autoritarismo [detener los recursos desviados a ONG], es no ser cómplices de la corrupción. Y sí hay investigación, en el caso de lo que era la Sedesol, el expediente, todo lo que se descubrió, se está remitiendo a la fiscalía general: lo de las plantas de fertilizantes que compraron a sobreprecios a la fiscalía; no vamos a ser cómplices", expresó.

El gobierno federal encontró que los recursos que se otorgaban a las asociaciones no se destinaban para su finalidad, que era apoyar a sectores vulnerables de la ciudadanía, por lo que se decidió detener los recursos.

Criticó que una ONG comienza por organizarse con un aparato burocrático, ya que quien la dirige recibe sueldo, viáticos, etc.

Darán al pueblo bienes producto del crimen

Por otra parte, el presidente informó que la institución que administrará los recursos confiscados a la delincuencia y recuperará el producto de bienes robados o fruto de la corrupción podría recaudar mil 500 millones de pesos este año.

El organismo se llamará Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, aseguró el Jefe del Ejecutivo, y con esos recursos se financiarán más apoyos de programas sociales y campañas, como la de combate a las adicciones.