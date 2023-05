AMLO no es un presidente agachón: Delgado a Kennedy y DeSantis

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- A diferencia del periodo neoliberal, la política internacional del gobierno federal, defiende y pone en alto la dignidad de las y los mexicanos ante cualquier insulto electorero, dijo el. líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

"Afortunadamente, ahora tenemos un presidente con mucha dignidad, que tiene el apoyo de su pueblo. No es un presidente agachón cómo los que teníamos en el pasado. Hoy sí les podemos contestar a esos políticos farsantes de los Estados Unidos, que pretenden insultarnos. Nosotros no nos vamos a dejar, tenemos mucho pueblo y vamos a apoyar a nuestro presidente", sostuvo.

Durante su gira por los municipios de Santo Tomás, Donato Guerra y Amanalco, en el Estado de México, calificó al senador republicano John Kennedy y al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como "políticos farsantes" que pretenden insultar a nuestro país para ganar una elección.

"Va a haber elecciones en Estados Unidos y ya muchos de los políticos gringos están empezando a atacar a nuestro país para llamar la atención; pero se les olvida que México se ha convertido en su principal socio comercial y que actualmente, en equipo, ambas naciones, están dando la batalla contra el fentanilo", indicó

Acompañado por la candidata guinda a la gubernatura de esa entidad, Delfina Gómez, insistió en el llamado a votar de manera masiva por la y el candidato de Morena, el próximo 4 de junio, tanto en el Estado de México como en Coahuila, dado que, aseguró, Morena es el único movimiento "que quiere al pueblo de México y que ha recuperado la dignidad de su gente".

"Imagínense qué sería de los Estados Unidos sin tantos trabajadores y trabajadoras mexicanos. Qué sería de los Estados Unidos si nuestro país no tuviera el compromiso de luchar contra el fentanilo y el tráfico de drogas. Hay además muchas familias entrelazadas en los dos países. Así que decirle a nuestro presidente que tiene el apoyo de su pueblo para seguir defendiendo la dignidad y la soberanía de nuestro país", declaró.

Reconoció la trayectoria de la candidata Delfina Gómez, desde su periodo como presidencia municipal de Texcoco, hasta su cargo como la primera maestra secretaria de Educación. Por lo que, llamó a votar masivamente el 4 de junio y así "llenar las urnas de esperanza y de futuro para celebrar la victoria de la primera gobernadora del Estado de México".