AMLO no ha cumplido 96 de 100 compromisos, dice WJP

Destacó que en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), que mide entre otras cosas la ausencia de corrupción, México pasó del lugar 99, que ocupó en 2019 al 104, este 2020, de 126 puestos en el ranking.

"Las adjudicaciones directas se han incrementado hasta llegar casi al 80 por ciento. Los casos de corrupción continúan: compra de ventiladores y material médico con sobreprecio, robo de bienes en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, triangulación de recursos en la CONADE, el encubrimiento al enriquecimiento de Manuel Bartlett, los negocios en el sector salud del súper delegado Carlos Lomelí", señaló.

Destacó que el presidente prometió que para 2019 existirían 100 universidades públicas "Benito Juárez" pero que las mismas son "un misterio" porque nadie sabe dónde están.

"Se comprometió a promover la investigación científica y tecnológica; y que se apoyaría a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. Nada más lejos de la verdad. Por el contrario, este Gobierno redujo los apoyos a la ciencia, la investigación, canceló las becas a estudiantes de postgrado en el extranjero", reprochó.

Añadió que la cancelación del seguro popular y la creación del Insabi no garantiza el derecho a la salud y que la desaparición del Consejo Mexicano de Promoción Turística contraviene la promesa de fomentar el turismo para apoyar el desarrollo del país.

"Dijo que no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente, pero tenemos ya en proceso dos proyectos emblemáticos con un gravísimo impacto ambiental: La refinería de Dos Bocas y el Tren Maya", destacó.

"En seguridad la violencia sigue, los feminicidios van en aumento, el 'huachicoleo' no ha parado. Y de la rifa del avión, tan sólo asumirlo como un logro, representa una verdadera burla. No se rifó un avión, ni se vendió, ni se sabe dónde está el dinero que según iban a ocupar para retribuirlo al pueblo".