AMLO: "No hay nada que temer", dice tras hablar de golpe de Estado

Tras reflexionar sobre la situación actual del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "vamos bien y no hay nada que temer" porque se le está cumpliendo al pueblo y el pueblo lo está respaldando.

Su mensaje, enviado por medio de sus redes sociales, se da un día después de que el mandatario asegurara que la transformación que encabeza cuenta con el respaldo de una mayoría libre, consciente, justa y amante de la legalidad que no permitirá otro "golpe de Estado" como el que derrocó al presidente Francisco Madero en el México revolucionario.

En el video, de menos de dos minutos, el titular del Ejecutivo aparece en su finca de Palenque Chiapas y expresa:

"Creo que vamos bien ese es mi balance, no hay nada que temer, porque estamos cumpliéndole al pueblo y el pueblo nos está apoyando, nos está respaldando".

El Presidente López Obrador conmemoró y celebró del Día de Muertos.

"De acuerdo a nuestra costumbre recordamos a nuestros difuntos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano; a Rocío (Beltrán, su primera esposa) a todos nuestros difuntos".

Señaló que esto días de asueto le sirvió para descansar, para reflexionar sobre lo que está sucediendo en el país.

Al término de su mensaje, el Presidente de México dijo que venía la Ciudad de México, a su residencia en Palacio Nacional.

"Ese lugar de tragedias y de grandeza, desde ahí se han llevado a cabo transformaciones muy importantes para la vida pública de México, por eso es un timbre de orgullo vivir en Palacio Nacional donde vivió el mejor presidente de México, Benito Juárez García", expresó.