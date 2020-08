AMLO: No hay que torcer la ley

Reynosa, Tamps.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que serán la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial quienes determinen que si en caso de Emilio Lozoya, hay elementos para juzgar por traición a la patria al expresidente Enrique Peña Nieto (PRI).

"Eso lo tienen que resolver tanto la Fiscalía como en el Poder Judicial si se puede configurar ese delito, desde luego no es recomendable torcer la ley cómo se hacía antes.

"No hay que retorcer la Ley para aplicarla a conveniencia, los ministerios públicos, los jueces tienen que actuar con mucha rectitud, y yo confío que así va a ser".

En su conferencia de prensa en la Octava Zona Militar, de esta ciudad fronteriza, el presidente de México reiteró su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien no aceptará nada que no tenga justificación, que no haya pruebas, en donde sea una flagrante violación al Estado de derecho.

"Y también tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar)", subrayó. Por otra parte y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos de Reynosa no asistir a su evento en la colonia Humberto Valdés, cientos de personas volvieron a abarrotar las calles aledañas a la unidad deportiva de este ejido, pero ahora destacaron los simpatizantes del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN).

El jueves, al inaugurar obras de desarrollo urbano en Matamoros, los ciudadanos de ese puerto salieron las calles aledañas a la unidad deportiva y el titular del Ejecutivo cortó si participación a solo tres minutos y 20 segundos.