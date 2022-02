AMLO no violó la ley al publicar ingresos de Loret: Diputado morenista

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante las críticas que han surgido por haber publicado los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

En breve entrevista previo al inicio de la sesión de este martes, sostuvo que el primer mandatario no violó la ley al revelar información privada.

"¿Violó o no violó la ley el presidente?", se le preguntó… "No, no la violó", respondió.

"Es una nueva relación, forma parte del proceso de todas las democracias, es el derecho de réplica, hay plena libertad de los medios de comunicación para cuestionar al Presidente, hay apertura total", enfatizó.

El líder guinda aseveró que las descalificaciones en redes sociales contra el Presidente, son parte de la estrategia de la oposición, quienes advirtió, "se están reagrupando".

"Se están reagrupando los que son adversarios al proyecto transformador, eso lo pueden hacer abiertamente", concluyó.