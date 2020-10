AMLO ordena evaluación a fin de detectar aviadores en fideicomisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que designó a María Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt y a Antonio Álvarez Lima, director de Canal Once, para que realicen una evaluación de los fideicomisos en ciencia, tecnología, educación, cultura y deporte con el objeto de detectar aviadores o personas que no necesitan esos apoyos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que los científicos, creadores, cineastas, académicos o deportistas no tienen porque preocuparse, ya que una vez que la Cámara de Diputados elimine los fideicomisos recibirán sus recursos de manera directa.

"Lo que va a hacer Hacienda es recoger todos esos recursos y entregarlos, nadie se va a quedar sin apoyo. Si de esos fideicomisos dependen los deportistas de alto rendimiento, no van a tener problema porque van a seguir recibiendo sus recursos, un artista, un cineasta, un escritor, según de lo que se trate".

El presidente López Obrador pidió comprensión a los beneficiarios de dichos fideicomisos, pero es necesario poner orden para evitar que haya personas que sólo por influyentismo reciban esos recursos, que no haya aviadores, que no un personaje destacado tenga becados a sus ayudantes.

Dijo que en su reunión de Gabinete de ayer, nombró a un responsable por sector; así todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, se encargará María Elena Álvarez Buylla, mientras que todo lo que es educación, cultura, deporte, hará la revisión Antonio Álvarez Lima.

"Porque me llama la atención que estén tan nerviosos porque se van a conocer estos fideicomisos, si es un escritor, un deportista un académico que recibe el apoyo ¿qué le puede preocupar?", dijo.

En su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se va a poner orden en más de 100 fideicomisos creados por ley y en otros "creados por acuerdos" para que se transparente el dinero del presupuesto.

Refirió que la Secretaría de Hacienda va a recoger esos recursos y se entregarán para que nadie se quede sin apoyo.

El presidente López Obrador pidió comprensión a los beneficiarios de los fideicomisos porque se tiene que hacer esta revisión para evitar que haya personas que no lo necesiten o no los justifiquen, además para descartar que lo reciben sólo por influyentismo.

"Que no haya aviadores. Que no, un personaje destacado, tenga como investigador o tenga becado como escritores a sus ayudantes. A ver quiénes son los artistas, quiénes son los escritores, quiénes son los científicos. Es eso nada más porque es dinero del pueblo.

"El que nada debe, nada teme", indicó el Presidente.

"Si de esos fideicomisos dependen los deportistas de alto rendimiento, no tienen ninguna preocupación porque les va a seguir llegando su apoyo. Si de esos fideicomisos depende un artista que recibe una beca, no va a tener problemas; un cineasta, un escritor, según de lo que se trate", dijo.

"Lo único que se hace es una revisión para saber cómo se están ejerciendo esos presupuestos. Va a haber control y vamos rápido a saber si estaban bien aplicados los fondos", señaló.

El Presidente negó que el recurso vaya al Tren Maya y dijo que "es recurso que se requiere" para las vacunas contra Covid-19.

Puntualizó que se trata de poner orden en los recursos que se manejan y se sigue ayudando, de manera directa, a deportistas, artistas y otras personas.

"No se va a despedir a nadie", refirió sobre los trabajadores que dependían de los fideicomisos.

"Lo que sigue pasando es que el presupuesto, que es dinero del pueblo, se lo tragaba el gobierno, el gobierno estaba ensimismado (...) menos aparato burocrático, menos lujos (...) y más apoyos", apuntó.