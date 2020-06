AMLO ordenó liberar a Ovidio

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que fue él quien dio la orden de liberar en Culiacán a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, luego de un operativo fallido en octubre del año pasado.

"Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente", dijo el presidente López Obrador en su conferencia matutina desde Morelos.

Ese 17 de octubre de 2019, las redes sociales se empezaron a llenar de fotografías y videos de hombres armados en camionetas, incluso artilladas, patrullando en Culiacán, Sinaloa.

Por la noche, tras la versión de la detención de Ovidio Guzmán, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó en un mensaje poco claro que después de tenerlo bajo control, los efectivos federales optaron por retirarse al verse superados en número.

Pero esta no es la única versión sobre quién ordenó liberarlo.

La primera fue el mismo día, cuando Durazo dijo a Reuters que los elementos desplegados "tomaron la decisión de retirarse de la casa sin Guzmán para tratar de evitar más violencia en la zona y preservar la vida de nuestro personal".

La segunda fue al día siguiente, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador desde Oaxaca:

"La decisión la tomó el gabinete de seguridad, de manera conjunta, los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas".

Esa misma versión fue reforzada por Durazo durante su comparecencia en el Senado el 5 de noviembre pasado.