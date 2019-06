AMLO organiza porra para Sheinbaum en la GAM; "no estás sola", dice

En un evento oficial para entregar apoyos del Bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero, el presidente Andrés Manuel López Obrador organizó una porra en respaldo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y refirió que es maltratada mucho por unos grandulones y abusivos.

Al finalizar su discurso, en medio de la presión en redes sociales para que Sheinbaum renuncie por el caso del asesinato del estudiante universitario Norberto Ronquillo, el López Obrador levantó la mano a la jefa de gobierno y a su vez gritó "no estás sola, no estás sola".

"Me siento muy tranquilo en la Ciudad porque tenemos una extraordinaria jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No está sola, no está sola, no está sola", arengó el Presidente.

El mandatario señaló que maltratan mucho a la jefa de gobierno, pero tiene el apoyo del Presidente de la República y el pueblo de la Ciudad de México.

"La maltratan mucho unos grandulones, abusivos, ventajosos, pero no está sola, tiene el apoyo del presidente de la República y del pueblo de la capital, de la Ciudad de México", expresó.

Antes, Sheinbaum sostuvo que no se va a rajar y su gobierno no se va a dejar vencer por la delincuencia.