AMLO, orgulloso de pitchers que ganaron Serie Mundial

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el orgullo que sintió cuando, tras ganar la Serie Mundial 2020, el Pitcher nayarita Victor González y su compañero, Julio Urías, se envolvieron en la Bandera nacional.

"Un orgullo, además me dio muchísimo gusto que terminando el juego agarraron la Bandera de México y se envolvieron en la Bandera de México, esto fortalece a nuestra patria".

Al término de los trabajos de supervisión de la construcción del Canal Bicentenario, acompañado por el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, destacó la labor de los lanzadores mexicanos de Dodgers de Los Ángeles en el juego contra los Rays de Tampa.

"Me encuentro con Víctor González, que es Pitcher de los Dodgers, tremendo pelotero, con una recta de 94, 95, 100 millas, sólo quienes estamos bateando arriba de 300 le podemos sacar el bate a esa recta.

"Me da muchísimo gusto que aquí en su estado se le esté haciendo un reconocimiento".

El presidente López Obrador, quien es fan del Rey de los Deportes, señaló que le dio mucho gusto que dos pitchers mexicanos fueron decisivos en el juego final de la Serie Mundial.

"Uno que entró al relevo y otro que gane el juego, los dos, uno de Nayarit y otro de Sinaloa, tremendos pitchers".

Al término del evento, Victor González le regaló al presidente de Mexico una gorra de los Dodgers y una pelota que usó en el juego final. A nombre del gobierno de Nayarit, el titular del Ejecutivo le entregó un reconocimiento al jugador originario de Tuxpan, Nayarit.