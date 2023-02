AMLO pasa lista y arremete contra asistentes a marcha del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este domingo se realizó la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Zócalo de la Ciudad de México y plazas en los estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un "pase de lista" de más de 40 convocantes y asistentes.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador exhibió a políticos, periodistas y activistas, a quienes descalificó.

"Siempre he dicho de que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador, y siempre he dicho también que esto es bueno para el país", expresó López Obrador al pedir que se exhibieran a los personajes que asistieron a la marcha en defensa del INE.

Uno a uno, López Obrador fue mencionando y descalificando a cada persona de las listas de convocantes y participantes:

-Jorge Castañeda, excanciller con Vicente Fox.

-Enrique Krazue, escritor al que llamó "muy transa".

-Marco Adame, exgobernador de Morelos.

-Gustavo de Hoyos, empresario.

-María Amparo Casar, analista.

-Elba Esther Gordillo, exdirigente del Síndicato de Trabajadores de la Educación. Se exhibió a la maestra como "Elva".

-Héctor Aguilar Camín, escritor.

-José Woldenberg, exconsejero del entonces IFE.

-Fernando Belaunzarán, perredista.

-Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural.

-Claudio X. González, empresario.

-Ana Lucía Medina, activista digital.

En otra lista, López Obrador exhibió a "otros convocantes":

-Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles.

-Francisco Martín Moreno, escritor.

-Enrique de la Madrid, priista aspirante presidencial e hijo del expresidente Miguel de la Madrid.

-Mario Di Costanzo, economista y exdiputado.

-Guadalupe Acosta Naranjo, perredista.

-Eduardo Ballina, "ciudadano de a pie" como se describe en redes.

-Claudia Castello, perredista.

-Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN.

En una tercera lista, el presidente López Obrador mostró a:

-Jaime Visconti Álvarez, del Frente Nacional por la Familia.

-"No sé quién sea el señor", dijo López Obrador al leer que solo le pusieron a un economista del ITAM y columnista del periódico Reforma.

-Oscar Marks, productor audiovisual.

-Carolina Gómez, articulista del periódico Excélsior.

-Jorge Triana, diputado del PAN.

-Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón.

-Alejandro Barrios Agraz, fotógrafo y productor.

-José Narro Robles, exrector de la UNAM a quien volvió a llamar "matraquero del PRI".

En la lista de "principales organizaciones convocantes" y "los que hablaron", López Obrador arremetió contra:

-Beatriz Pagés, periodista a quien le dijo "muy priista, muy conservadora".

-José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Corte a quien calificó de "farsante".

-Integrantes del servicio profesional del INE.

En una quinta lista, el presidente de México señaló a:

-Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados.

-Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

-Kenia López Rabadán, senadora del PAN.

-Proyectó una imagen de Roberto Madrazo y lo confundió con el excandidato presidencial priista Francisco Labastida: "Él fue candidato contra Fox (...) se vio involucrado en el Pemexgate".

-Sergio Aguayo, académico.

-Ricardo Alemán, periodista.

-Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano.

-Adrián LeBarón, activista al que llamó "falsario" y "supuesto defensor de derechos humanos".

-Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.

-Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD.

-César Damián Retes, secretario ejecutivo de UNID@S.

-Marko Cortés, dirigente nacional del PAN. Fue presentado como "Marko Cortéz".

-Santiago Taboada, alcalde panista de Benito Juárez.

En una sexta lista, el presidente de México exhibió a:

-Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.

-Víctor Hugo Lobo, perredista.

-Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.

-Pedro Ortiz de Pinedo, productor e hijo del comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

-Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN.

-Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

-Enrique Vargas del Villas, expresidente municipal panista de Huixquilucan.

-Gustavo Madero, senador del Grupo Plural.

López Obrador exhibió una séptima lista con los nombres de:

-Rubén Moreira, diputado del PRI.

-Nora Arias, perredista.

-Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.

-Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.

-Rafael Loret de Mola, periodista y papá de Carlos Loret de Mola.

-Vicente Fox, expresidente de México.

-Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto.

-Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN.

"Con razón el incremento en robos de carteras", bromeó.