AMLO pide a Alfaro hacer a un lado banderas partidistas; diferencias no significan ser enemigos, dice el gobernador

Al remitirse a las diferencias que ha tenido con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que para garantizar la seguridad y la paz de la población, las autoridades están obligadas a hacer a un lado las banderas partidistas y trabajar de manera coordinada.

En conferencia de prensa en la Base Aérea Militar número 5, el titular del Ejecutivo federal señaló que el propósito de realizar la reunión de seguridad en este estado se debe a que en esta entidad se localiza uno de los grupos de la delincuencia organizada, en referencia al cártel Jalisco Nueva Generación.

"El propósito de hacer aquí la reunión de seguridad es entendible (porque) aquí hemos enfrentado a la delincuencia organizada, aquí es la sede de uno de los grupos de la delincuencia organizada, Jalisco. Se está trabajando de manera coordinada, aquí desde el principio el gobernador Enrique Alfaro se ha hecho cargo de coordinar las mesas que se reúnen todos los días, para tratar el tema de la seguridad, lo mismo que hacemos a nivel nacional de reunirnos diario a nivel federal desde el Palacio Nacional se hace aquí en Jalisco y encabeza esa mesa de coordinación el gobernador.

"Hemos estado trabajando de manera organizada como lo expresé ayer podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia", dijo.

Acompañado de su gabinete de seguridad, el mandatario indicó que ante las diferencias que pueda haber, nadie debe de alarmarse porque la democracia es pluralidad y es garantizar el derecho a disentir.

"Sin embargo en asuntos como éste que tiene que ver con garantizar la paz de los ciudadanos, estamos, las autoridades obligadas a actuar de manera coordinada, a hacer a un lado las banderías partidistas. Eso es lo que estamos llevando a cabo en Jalisco", agregó.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que se equivocan quienes piensan que tomará el camino de la confrontación y el sometimiento para recomponer su relación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay personas que apuestas que este será un discurso de confrontación que ponga de manifestó las diferencias y otros imaginan que será un acto de sometimiento para volver a contar con su respaldo, pero no tomaré ninguno de esos caminos... Seguiré la ruta de defender con valentía sus convicciones y ganar el respeto de quien ostenta el poder".

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la en la Base Aérea Militar número 5 de Zapopan, Jalisco, el mandatario dijo que defender a Jalisco no significa confrontarse con el Gobierno de la República, porque tener diferencias no significa que seamos enemigos.

"Estoy aquí no solo para acompañarlo en su gira de trabajo sino para poner en la mesa toda nuestra voluntad de reconstruir la relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la república.

"Hoy más que nunca Jalisco necesita de su Presidente, por ello le propongo corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de cooperación a partir del respeto mutuo".

Alfaro dijo que desde Jalisco apoyarán la transformación nacional que encabeza el presidente López Obrador porque coincide en que es necesario desmantelar el viejo régimen y de reconstruir al país, "pero solo pedimos ser escuchados".

El gobernador de Jalisco dijo que debido a la pandemia los estados no podrán reconstruir sus economías sin la ayuda de la Federación, por ello convocó a un nuevo pacto fiscal justo y equitativo.