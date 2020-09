AMLO pide a Congreso que apruebe que la Marina controle aduanas

Al pedir al Congreso que apruebe su iniciativa para que la Secretaría Marina controle las aduanas y puertos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los marinos mercantes que no se preocupen porque no se les quitará el empleo y no serán marginados.

"Le digo a los marinos mercantes que no se preocupen, porque les va a ir mejor con esta reforma, habrá trabajo para ellos, se les va a tomar en cuenta, siempre han estado marginados desde que se privatizaron los puertos, se les marginó, desde que se acabó con la Marina Mercante".

En breve entrevista, al término de la evaluación de los programas del bienestar en Museo Naval de este puerto, el titular del Ejecutivo afirmó que la privatización del sector es el fruto podrido que nos dejó modelo neoliberal.

Acompañado por el secretario de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, el gobernador Cuitláhuac García (Morena) y secretario del Bienestar, Javier May, el titular del Ejecutivo dijo que para acabar con la corrupción en los puertos del país es necesaria una institución tan importante como la Marina.

"Vamos a poner orden en el manejo de los puestos y nadie mejor que el almirante Ojeda, que esa institución tan importante que es la Secretaría de Marina para que se combate a la corrupción en los puertos, para que se combata el contrabando, el ingreso de drogas, sobre todo de fentanilo, de drogas químicas, que son tan dañinos para los jóvenes".

"Por eso hemos tomado la decisión que los puertos los maneje a la Secretaría de Marina y he enviado una iniciativa de reforma al Congreso que espero se apruebe para sanear los puertos de México".