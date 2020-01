AMLO pide a enfermeras que sean "guardianes contra corrupción"

Al encabezar el día de la enfermera 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió a estos profesionales de la salud que se conviertan en guardianes contra corrupción y denunciar cualquier caso que dañe al sector.

En la plaza cívica del centro vacacional, acompañado por su Gabinete de Salud y por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el presidente López Obrador reclamó que la corrupción no solo se da las compras de medicamentos, sino también en las fugas de medicinas en los almacenes y hospitales.

"¿Y quién tiene que convertirse en guardián? Las enfermeras. ¿Me van a ayudar a denunciar los actos de corrupción? Se tiene que acabar los actos de corrupción, me canso ganso", dijo el mandatario.

Como repuesta, un sector de enfermeras dijo que sí y aplaudió, pero otro dio como respuesta un "no".

El Presidente destacó que las enfermeras son fundamentales para sacar adelante al sector Salud.