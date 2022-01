AMLO pide a FMI a darle trato justo a Argentina

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a darle un "trato justo" al gobierno de Argentina, quien busca un refinanciamiento de la deuda que firmó en 2018 el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, y exhortó a que no se le imponga condiciones "injustas" que podrían empobrecer más a ese país y "debilitar" al gobierno de Alberto Fernández.

El titular del Ejecutivo federal pidió que con honestidad y con ética, el FMI asuma su corresponsabilidad en el endeudamiento excesivo al país sudamericano tras darle créditos al gobierno anterior, pues afirmó que el organismo económico mundial quería que ganara de nuevo Mauricio Macri.

"Aprovecho para hacer un llamado al Fondo Monetario Internacional con el propósito de que le den un trato justo a Argentina, que asuma el FMI su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina, y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo al gobierno argentino si aplican estas medidas que le están recomendando el FMI.

"¿Por qué no con honestidad, con ética, reconocen que ellos cometieron el error de darle créditos al gobierno anterior más allá de lo razonable? Porque por razones políticas, querían que ganara de nuevo el presidente que estaba en funciones (Mauricio Macri), entonces les dieron dinero, y lo que hicieron fue agravar la crisis económica y financiera de Argentina, y ahora quieren que el nuevo gobierno argentino, les pague de inmediato y les están imponiendo condiciones que son completamente injustas".

En conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal confió en que el FMI actué con responsabilidad, pues señaló que son "corresponsables" al entregar estos créditos, que señaló, no debieron entregarse.

"Si un país está endeudado y viene una elección, y para salvar al gobierno que quiere continuar, le inyecta más recursos, pues existe una corresponsabilidad, entonces (el FMI) tiene que asumir eso; pero ya es otra cosa, tenía ganas de expresarlo", agregó.