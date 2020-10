AMLO pide a Frenaaa "echarle ganas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes del Frente Nacional Anti- AMLO (Frenaaa) que le echen ganas porque todavía les falta para llenar el Zócalo y de seguir con ese pasó –dijo- estarán en el primer cuadro de la capital del país hasta 2022 cuando se lleve a cabo la revocación de mandato.

"Los de Frenaaa tienen que echarle ganas porque a este paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22, nada más que se vengan a dormir los dirigentes porque nada más las carpas ahí. Ya voy a mandar a colocar una enramada para colgarles unas hamacas a quienes están impulsados, mi destitución.

"Claudio X. González, el hijo, porque el grande no se mete, está como yo padeciendo, porque cepillaron a los Cardenales, pero los otros, les vamos a poner una hamaca como las que usaba el libertador Bolívar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo se refirió a la movilización de sus opositores del sábado pasado, la cual no logró llenar el Zócalo, "si acaso la mitad o menos".

"Vi la foto de un sacerdote que es simpatizante de Frenaaa que la tomó desde la torre de Catedral y ahí me dio cuenta como esta, y digo que es simpatizante porque antes de que se tomara esa foto, ya sabíamos por los mismos jerarcas de la Iglesia, que había dos o tres sacerdotes simpatizantes de Frenaaa, lo cual es legítimo porque somos libres".

El presidente López Obrador reiteró su llamado a que le echen ganas tienen que llenar varias veces el Zócalo y que en las encuestas pierda el apoyo de la gente, para que deje la Presidencia de México, como lo prometió la semana pasada.

"Échele ganas para ver si lo llenan y tienen que ser varias veces y además de eso quedarse hasta el 22 que será el referéndum, de manera legal, se le va a preguntar a la gente si quiere que renuncie o continúe el Presidente porque el pueblo pone y el pueblo quita, es cosa de que sigan adelante porque sí el pueblo dice que me vaya, adiós, a Palenque, Chiapas".