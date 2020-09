AMLO pide a funcionarios "lealtad ciega" a proyecto de transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios federales una "lealtad ciega" al proyecto de transformación del país y al pueblo, no a su persona.

Señaló que en eso coincide con el todavía director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas Gracia, quien en entrevista con el periodista Ricardo Rocha, dijo que una de las razones para presentar su renuncia al Instituto, es que al presidente no le gustaba su carácter formalista porque pide una lealtad a ciegas.

"Si escuchamos, pero tiene razón, pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque la gente nos eligió para eso, para acaba de con la corrupción, las injusticias. Es lealtad al pueblo, no a mi persona. La lealtad a las personas se convierte en servilismo".

En su conferencia de prensa, el Presidente dijo que las denuncias de irregularidades en el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado que hizo Cárdenas Gracia serán investigadas, pero las calificó como un asunto "politiquero".

"Si hay denuncias se van a investigar cómo tiene que ser, pero esto es más que nada un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos, vamos a informar diariamente porque si no hubiera mañaneras estaríamos atados de pie y manos".