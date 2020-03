AMLO pide a gabinete formar equipos para analizar impacto de Covid-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a integrantes de su Gabinete a formar equipos de trabajo con el objeto de analizar el posible impacto económico que tendrá la pandemia del coronavirus en el país. Así lo informó la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín al término de la reunión de Gabinete legal y ampliado que convocó al titular del Ejecutivo Federal en Palacio Nacional.

"¿Se habló del coronavirus, del impacto en la economía?", se le preguntó a su salida.

"Sí, entre muchas otras cosas... nos pidió el Presidente que mantuviéramos equipos de trabajo y como no hemos decidido nada, no puedo comentar nada. Vamos a formar equipos de trabajo para el análisis (del impacto del Covid-19)".

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela aseguró que no estuvo en la reunión con el Presidente porque tuvo "otra cosa que hacer" y el subsecretario Hugo López-Gatell es el vocero designado para el tema. Sobre la posibilidad de que haya en México 10 mil pacientes graves por coronavirus, Alcocer Varela dijo que en su momento la atención tendrá que ir escalando hasta llegar a esos números, pero el sistema de salud tiene la capacidad de conversión de los hospitales. "¿Podrían pedirle a hospitales privados que los ayuden?", se le preguntó.

"Claro que sí", dijo. "¿Construir un hospital?". "No es necesario", respondió el titular de Salud.