AMLO pide a INE aclarar a cuánto ascienden recursos de fideicomisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un enigma cuántos recursos tienen los fideicomisos del INE, por lo que exigió que el organismo lo aclare porque los mexicanos tienen derecho a saberlo.

"Esa caja de ahorro especial costaba, cuando llegamos al gobierno, 6 mil millones de pesos al año y la cancelamos, pero estos se ampararon y ese dinero está en los fideicomisos, ¿cuánto es ese dinero?, enigma, no sabemos y tenemos derecho a saberlo".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que el instituto electoral debe transparentar esos recursos, pues no solo son los fideicomisos del INE, también en el Poder Judicial hay muchos fideicomisos con miles de millones de pesos.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, adelantó que el gobierno federal analiza la posibilidad de solicitar a la CNBV información para conocer los fideicomisos del INE.

"No sabemos cuánto hay de dinero en los fideicomisos, nunca han informado de ellos, si sabemos cuáles son, y estamos analizando la posibilidad, vía la Comisión Nacional Bancaria de Valores, solicitarle información y que se haga publicar la información".

En encargado de la política interna señaló que se tiene que conocer cuáles son y pedir en todo caso al comité técnico que informe de la situación financiera: "hay que ver en qué bancos fueron contratados, el banco tiene un fiduciario, una persona responsable a la hora de administrar los recursos".

"Lo que pediríamos a través de la Comisión es que esta información sea pública, transparente que los mexicanos puedan finalmente conocer el monto de los multimillonarios recursos que tienen en su guardadito el señor Córdova y el señor Jacobo quienes eran los que manejaban los recursos del Instituto Electoral".