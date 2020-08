AMLO pide a Loret que presente videos ante FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana de viernes al periodista Carlos Loret de Mola que presente ante la Fiscalía General de la República los videos que ayer publicó en el portal Latinus, donde se observa a Pío, hermano del presidente, recibiendo dos paquetes de dinero en 2015.

"Esta revelación, estos videos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República, Loret de Mola debe de presentar una denuncia para que se inicie la investigación que corresponda", dijo desde Aguascalientes en su conferencia mañanera.

Los videos, según Carlos Loret, fueron tomados por David León y muestran dos ocasiones en ese año en que da 400 mil y luego un millón de pesos a Pío y le pide hacerle saber "al licenciado, que lo estamos apoyando".

El presidente afirmó que sabía de los videos desde hace cinco días. "Le sugerí (a David León) que no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa que distribuirá medicamentos", dijo.

Tras darse a conocer los videos, León tuiteó que se trataba de recursos que él recolectaba entre conocidos y minutos después que no rendiría protesta ante un nuevo cargo en la Secretaría de Salud hasta que este tema no se resolviera.

AMLO aseguró que está dispuesto a acudir a un ministerio público a declarar sobre los videos, recordó que no sería la primera vez que lo hace.

"Claro que sí estoy dispuesto, no sería la primera vez que iría al ministerio público", dijo.

"Si voy, que sea la Fiscalía la que resuelva y recomendaría tanto a Pío como a David con todo respeto, ellos son libres, que no se amparen, que den la cara", dijo.