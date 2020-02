AMLO pide a miembros de Guardia Nacional ser leales e incorruptibles

En la tierra donde nació el general Lázaro Cárdenas, y en una de las entidades con mayores niveles de violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en sexenios pasados, los encargados de la seguridad en México estaban al servicio de la delincuencia; "eran sus empleados", por lo que pidió a los elementos de la Guardia Nacional ser leales e incorruptibles.

Al inaugurar el primer cuartel de la Guardia Nacional en el país, el titular del Ejecutivo pidió a los elementos de esta institución no caer en la tentación de la corrupción, para ser ejemplo a nivel mundial.

"¿Qué sucedía? No había una línea divisoria, una frontera entre delincuencia y autoridades, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad y a veces la autoridad estaba al servicio de la delincuencia

"No tiene caso aquí subrayar lo que se ha dado a conocer, de cómo los encargados de la seguridad estaban al servicio de la delincuencia, eran empleados de la delincuencia, entonces por eso lo más importante de todo es la honestidad, integridad, es no caer en la tentación de la corrupción", declaró.

Acompañado por el gobernador Silvano Aureoles y por Luis Cresencio Sandoval, titular de Defensa Nacional (Sedena); José Rafael Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar), así como por Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores de la Presidencia, López Obrador manifestó que "sí se actúa con honestidad, se resisten las tentaciones".

"Vamos a tener una Guardia Nacional que será ejemplo en el país, reconocida por los mexicanos y ejemplo mundial", indicó.

Asimismo, exhortó a los miembros de la Guardia Nacional a que actúen con profesionalismo y con lealtad al pueblo mexicano.

"Es importante que los miembros de la Guardia Nacional estén conscientes del papel tan destacado que están desempeñando", agregó.

Al tomar la palabra Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reclamó que en sexenios pasados a los elementos de otras organizaciones policiales, en referencia a la Policía Federal -antecesora de la Guardia Nacional- "se les trajera de arriba a abajo, de hoteles en hoteles y en ocasiones, en calle en calle porque terminaban siendo desalojados por una irresponsable falta de pago a los prestadores de servicio".

"Parte de la estrategia de seguridad de este gobierno es precisamente construir una infraestructura que reciba con dignidad a todos los elementos de la Guardia Nacional; de tal manera que no anden pasando vergüenzas que tuvieron elementos de otras organizaciones policiales", dijo.

Señaló que a un año de la creación de la Guardia Nacional se cuentan con 76 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados a nivel nacional y que se esperan que en 2021 haya 140 mil.

Luis Rodrigo Bucio, comandante de la Guardia Nacional, detalló que cada uno de los cuarteles de la institución estará equipado con todo lo necesario para el desempeño de los elementos.