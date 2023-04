AMLO pide a oaxaqueños cerrar filas con Morena para el 2024

A-AA+

SAN PEDRO COXCALTEPEC, Oax., abril 16 (EL UNIVERSAL). - El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a cerrar filas rumbo a la encuesta de Morena para elegir a su candidata o candidato a la Presidencia de la República en 2024.

Al encabezar la supervisión de obra de caminos pavimentados de esta comunidad en la región mixteca, el Mandatario señaló que cualquier de las "corcholatas" presidenciales garantiza continuidad con cambio.

"Quien va a decidir son ustedes porque va a haber una encuesta, no va a haber dedazo, no va a haber imposición, va a ser el pueblo el que va a decidir y una vez que se haga la encuesta y que la gente decida que diga es éste o ésta la que debe de darle continuidad a la transformación ya cerramos filas y vámonos todos juntos para volver a triunfar".

Piden a AMLO que se reelija. Ante el grito de algunos simpatizantes para que se "reelija", el mandatario lo rechazó porque hay relevo generacional, es maderista y cree en el principio de "sufragio efectivo y no reelección".

"No, si yo ya cumplí, ya llevo más de 40, pero además no hay que tenerle apego al dinero ni al poder, lo más importante es la felicidad, estar bien con uno mismo".

El presidente López Obrador dijo que no hay que caer en el "necesariarito", mucho menos sentirse Caudillo ni Cacique.

Al tocar los bastones de mando (de madera) que le entregaron las autoridades de esta comunidad, el Presidente de la República expresó:

"Estamos dejando todo buen blindado, bien amarrado. Se reformó la Constitución ya es un derecho la pensión universal para los adultos mayores, esté quien esté de Presidente no la pueden quitar".

Al final del evento, a petición de las autoridades municipales del presidente López Obrador se comprometió a otorgar recursos para construir una presa "no muy grande" ante el problema de abasto de agua de esta comunidad.