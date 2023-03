AMLO pide a Profeco que dialogue con Valero Energy sobre gasolinas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a dialogar con Valero Energy, porque, dijo, abusan en el precio en el que venden sus gasolinas.

"Valero tienes precios muy altos. Te pido (Ricardo Sheffield, titular de Profeco) que hables con ellos, es una empresa de Estados Unidos, porque están abusando", pidió López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador recordó que su gobierno entrega un subsidio a las gasolinas para controlar su precio y que no se dispare la inflación.

"Por eso hay que verlos para persuadirlos, convencerlos, que no deben de abusar, también agradecer a los gaseros que han respetado los precios máximos y esto ha permitido que no aumenten el precio del gas.

"Te pido eso, a ver si con este llamado nos ayudan, no tenemos por qué recurrir a otras medidas", declaró.