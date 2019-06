AMLO pide a Slim no cerrar mina de San Francisco del Oro en Chihuahua

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al empresario Carlos Slim que no cierre la mina San Francisco del Oro para evitar que los mineros se queden sin su fuente de empleo.

Previo a un evento en esta localidad, el mandatario fue abordado por mineros despedidos que le pidieron interceder en el tema.

Durante su discurso en el centro de Hidalgo del Parral, López Obrador pidió respetuosamente a Slim que no cierre la mina que es propiedad del Grupo Frisco.

"Están cerrando las minas, están dejando sin trabajo a la gente desde aquí, desde Parral le hago un llamado respetuoso, afectuoso, porque sé que es un empresario con dimensión social, le hago un llamado a Carlos Slim que tiene esa mina para que no la cierren y no dejen sin trabajo a la gente, para que siga habiendo empleos en toda esa región", expresó.

Unos 80 mineros fueron despedidos por el cierre de la mina de San Francisco del Oro.