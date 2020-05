AMLO pide a Twitter y Facebook expliquen cómo es que venden publicidad para bots

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la mañana de este lunes conocer los estados de cuenta de Twitter y de Facebook por la supuesta venta de publicidad para que bots compren espacio y ataquen al gobierno federal en redes sociales.

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal señaló que la regla de oro de la democracia es la transparencia.

"Me explicaban un mecanismo para neutralizar a los bots, me decían algunos, y es importante hacer una exposición sobre eso, sobre las redes, también para pedirle a Twitter y a Face (Facebook) que nos expliquen cómo es que venden publicidad para bots y además, sobre todo, que rindan cuentas, que haya transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia.

"¿Cuánto ingresa a las empresas en México a estas empresas por compra de publicidad? No se sabe. Yo pienso que podrían ellos informar", dijo.

El mandatario pidió a la población no engancharse y no contestar a los bots en estas redes sociales, y señaló que lleva 40 años recibiendo ataques, por lo que "yo estoy inmune y siempre he salido de la calumnia ileso, entonces, ¿para qué contestan? Déjenlos".

"Porque me dicen que, si se contesta, entonces, se arma la cadena y funciona. Sería bueno orientar sobre este tema, primero, descubrir cómo funciona esta red de robots que se alquilan o se compran para las campañas de desprestigio, si se puede saber quién las promueve y sobre todo, como diría mi paisano, el finado Chico Che: ´¿Quién pompó?´, ¿quién paga? ", agregó.