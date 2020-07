AMLO pide "amor y paz" entre Gertz Manero y Santiago Nieto; llama a buscar la conciliación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió buscar una conciliación entre el Fiscal Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que las dependencias puedan trabajar conjuntamente.

Esta mañana, López Obrador recordó el conflicto del pasado 10 de julio, cuando el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que la UIF viola la Ley cuando congela cuentas y acusó Nieto Castillo de estar más preocupado en en provocar "show" en la prensa que en realmente presentar resultados.

Al respecto, el mandatario federal expuso que deben buscar un acuerdo para que tener "amor y paz" que permita una labor coordinada.

"Hay que buscar el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado. Los dos son personas profesionales, buenos servidores públicos. Santiago es una gente con profesionalismo y un hombre recto. El Fiscal es de primera, era lo que se necesitaba en estos tiempos, un hombre honesto, recto, serio, responsable, creíble. Entonces ahí sí que es amor y paz. Hay que buscar la conciliación", comentó López Obrador durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Agregó que ambos funcionarios son personas de bien y buenos servidores públicos, por lo que cualquier conflicto podría resolverse hablando.

"Puede ser falta de comunicación, pero se resuelve cuando se trata de personas de buena fe. Ahora cuando hay perversidad en alguna de las partes, es difícil o intereses creados, enfrentados, intereses personales o de grupo o que se represente a mafias, pues así nunca se logra la conciliación, pero aquí no es eso lo que está sucediendo. Y yo deseo que haya una conciliación, que se trabaje de manera conjunta".

"NO SE TRATA DE ESCÁNDALOS, SINO DE RESULTADOS": GERTZ

El Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero dijo el 10 de julio que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público viola la Ley cuando congela cuentas y acusó a su titular, Santiago Nieto Castillo, de estar más preocupado en en provocar "show" en la prensa que en realmente presentar resultados.

Gertz Manero estuvo esta mañana con el académico Edgardo Buscaglia, con Carmen Aristegui, en un debate público por el 88.1 de Radio Centro. Allí, el Fiscal fue duro con Nieto Castillo. Le dijo que su Unidad viola la Ley cuando, por ejemplo, congela cuentas. Y le reclamó que lo más importante para él ha sido aparecer en la prensa.

"No se trata de hacer escándalos mediáticos. Se trata de dar resultados de orden jurídico", dijo el Fiscal General en un debate que coordinó Aristegui.

El Fiscal Gertz Manero criticó que la UIF realice "funciones de autoridad" al bloquear cuentas bancarias aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado en contra de ello, lo que describió como una "contradicción esquizofrénica".

También aseguró que desde hace más de un año le propuso a Santiago Nieto trabajar en conjunto, pero no han avanzado.

"Hace un año y medio le dije vamos a trabajar juntos, vamos a poder hacer un trabajo que funcione, vamos poder dar un resultado vamos a hacer los que usted mismo está planteado, o se es una UIF o se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas y luego se las desbloquea y pierde los amparos y las suspensiones", expuso.

La UIF, respondió Gertz Manero a los reclamos de Buscaglia, es una Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "y si Hacienda no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un Juez, yo no las puedo obtener. ¿Por qué razón? Porque la única que tiene por Ley la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal, es decir por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas de la propia Secretaría de Hacienda, entre ellas la UIF".