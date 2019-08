AMLO pide aplausos para sus adversarios; "se han portado muy bien", dice

En un evento público para dialogar con la comunidad del sector salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió un aplauso y también aplaudió a sus opositores porque -reconoció- se han portado muy bien y lo ven como adversario a vencer, más no como un enemigo a destruir.

"Eso también tengo que reconocer a nuestros adversarios, porque se han portado muy bien, no nos ven como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer, un aplauso a los opositores, a los adversarios", expresó.

Durante su discurso aseguró que debe haber oposición porque su gobierno lucha por crear una auténtica democracia y no una dictadura.

Incluso adelantó que aunque las circunstancias se le presenten favorables en el 2024, no se va a reelegir en su cargo como presidente.

"Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Nada más el tiempo que me corresponde. Que quede muy claro. Aunque las circunstancias se presenten favorables, yo no voy a reelegirme", aseveró.

El presidente reiteró que se someterá a la revocación del mandato en el 2021.

"Por qué se elige a alguien seis años y se le tiene que soportar, por que soportar incongruencias, actos de corrupción, ineficiencias. Si no sirve, para afuera, el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo manda", enfatizó.