AMLO pide calma a posibles involucrados en caso García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó hoy serenarse a los posibles involucrados en el caso Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.

"Que se serenen, el que nada debe, nada teme. También que cooperen" con las investigaciones, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, en la que señaló que es de sabios reconocer errores porque "todos nos equivocamos".

Recordó que "si se trata de asuntos judiciales, en Estados Unidos hasta reducen penas si se cuentan las cosas".

"Hay manera de que todo esto se ventile sin ningún problema y que estemos tranquilos, no vamos a iniciar aquí procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído", aseveró.