AMLO pide escuchar música clásica en lugar de noticiarios en la radio

TEPIC, Nay., julio 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los automovilistas de la Ciudad de México que, de vez en cuando, en vez de escuchar noticiarios por la radio cambiarle y escuchar música clásica "porque lo otro es terrorífico".

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la 13 Zona Militar, el Mandatario federal acusó que en la capital de la República hay un "bombardeo tremendo" de desinformación.

"Si se vive en la Ciudad de México que por necesidad hay que estar en el automóvil, dos, tres, cuatro horas, y se está escuchando la radio. Es un bombardeo tremendo de desinformación y aturden. Entonces suceden estos lamentables hechos (asesinato de un reportero en Nayarit) y Ciro, López-Dóriga, Pepe Cárdenas, etcétera, Loret de Mola, todos, pero, además, ahí viene el ciudadano en el carro, y está como indefenso ante el bombardeo de mentiras, y la calumnia cuando no mancha tizna.

"Pero bueno, vivimos en un país libre, sin embargo, tengo el derecho de manifestarlo de decirlo, porque siempre digo lo que pienso, para que no los manipulen, no los confundan, no los hagan dudar, pues no estaría mal de que vez en cuando en el carro, en el automóvil, hay muy buenas estaciones de música clásica para relajarse, porque lo otro es terrorífico porque andan muy alterados nuestros adversarios, no solo sus voceros, sino los dueños de los medios".