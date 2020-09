AMLO pide investigar desalojo de mujeres en sede de la Codhem

Al señalar que no tenía información sobre el desalojo de un grupo de mujeres feministas que ayer tomaron las instalaciones de la Visitaduría General Sede Ecatepec de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue estos hechos, que se proteja a las mujeres y que no se les haga daño.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que este tema no fue tratado en la reunión con su gabinete de seguridad esta mañana en Palacio Nacional

"No tengo información, no dieron nada de información sobre esto (en la reunión de seguridad):, dijo.

Y agregó: "Vamos a pedir información y vamos a ver, vamos a pedir que informen y que se investigue y pues que se proteja a las mujeres, que no se les haga daño".

Esta madrugada, el grupo de feministas que tomó las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos del Estado de México (Codhem), ubicada en la colonia Bulevares de San Cristóbal, fue desalojado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, después de la medianoche.

En una transmisión que hicieron en vivo a través de la cuenta "La Deconstructora" de Facebook, una de las manifestantes que estaba en el inmueble denunció que policías ingresaron al lugar donde había niños y una mujer embarazada.

En el video se escuchan gritos de las feministas que alertan a sus compañeros para que eviten que entren los policías al lugar, pero finalmente lo consiguen aunque varias de ellas se oponían bloqueando una puerta con sillas.

Se escucha que las mujeres gritan a los elementos que una de las mujeres está embarazada para que no la golpeen. "¡Está embarazada, está embarazada, suéltenla!" Suplica una de ellas, mientras los policías intentan sacarlas del sitio.

Del Mazo reprueba acciones la fiscalía

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, reprobó las acciones ejercidas por la Fiscalía de Justicia del Estado de México la madrugada de este viernes, cuando desalojó a un grupo de mujeres feministas que habrían tomado de forma pacífica las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec.

A través de su cuenta de Twitter, publicó un mensaje en el que dice: "el Gobierno del Estado de México reprueba las acciones llevadas a cabo por la @fiscaliaEdomex en contra de las mujeres que se manifestaron en la @CODHEM".

Agregó que dio la instrucción para que la vocal ejecutiva del Consejo de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Melissa Vargas, junto con Rodrigo Espeleta, Secretario de Justicia y Derechos Humanos, apoyen a las mujeres para salvaguardar plenamente su integridad y sus derechos.

Por otra parte, activistas que pernoctaron afuera del Centro de Justicia en Atizapán, informaron que comenzó la liberación de 13 personas detenidas por el delito de ocupación ilegal de un inmueble, de los que 11 son mujeres, dos hombres y además había siete niños.

La fiscalía de Justicia puntualizó que acudió a las instalaciones de la Codhem en Ecatepec, con estricto apego a derecho luego de que el Organismo denunció que sus instalaciones habían sido tomadas por la fuerza por varias personas.

La tarde del jueves un grupo de feministas tomó las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos del Estado de México (Codhem), ubicada en la colonia Bulevares de San Cristóbal.

Por la madrugada, la agrupación Ultra Violeta-Espacio Feminista, difundió en redes sociales que sus compañeras que estaban en el interior de las instalaciones de la Codhem fueron desalojadas y algunas trasladadas al Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza.