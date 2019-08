AMLO pide investigar muerte de niña por falta de medicamento

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue y se castigue a los responsables de la muerte de una niña con cáncer que no tuvo acceso a sus medicamentos y su tratamiento fue interrumpido.

"Si hubo negligencia médica, si fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña, pues se tiene que castigar a los responsables; pero ser muy objetivos en estos casos y no mentir, no crear campañas de desprestigio", dijo el mandatario.

En los últimos días, familiares de niños con cáncer han denunciado que en instituciones de salud hay desabasto de medicamento, por lo cual la integridad de los pequeños está en riesgo.

"Hay que investigarlo (la muerte de la niña), y no tienen por qué faltar los medicamentos, porque si no hay medicamentos se toma un avión, está permitido para eso, no para ir de compras o utilizar como era antes, los aviones para ir de compras o los helicópteros para ir a jugar golf, pero sí es para ir a Estados Unidos, a la India, a donde sea a comprar los medicamentos. Se trae en cuatro días se tienen si está de por medio la vida de niños, de seres humanos", señaló el titular del Ejecutivo Federal.

También justificó el desabasto de medicamentos denunciado por padres de familia, pues dijo que en la anterior administración las empresas "se pasaban de la raya" y concentraban las compras de medicinas, situación que ya se está investigando.