AMLO pide no liberar a presuntos delincuentes de caso Ayotzinapa

Al cuestionar el actuar del juez Samuel Ventura Ramos, quien ha liberado a 120 personas vinculadas al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al Poder Judicial a que si no está bien presentada alguna denuncia del ministerio público no se debe de liberar a un presunto delincuente, sino que se reponga el procedimiento.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que cuando hay vocación por la justicia, no son los procedimientos sino lo más importante es el recto proceder de la autoridad.

"Ayer se dio a conocer del juez que está atendido el asunto de Ayotzinapa, que ha liberado como a 120 implicados y saben que todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. Son fallas en la integración de los expedientes que presenta el ministerio público, o sea, forma, no fondo, puede ser derecho que está por verse, porque yo pienso que es chueco, pero sin duda no es justicia.

"Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia y porque no está bien presentada la denuncia por el ministerio público, ya con eso voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no se repone el procedimiento (...) Tiene que ver una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial, esto no se puede seguirse manteniendo así.

Cuando hay vocación por la justicia, dijo el presidente López Obrador, no son los procedimientos lo más importante, sino el recto proceder de la autoridad.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador cuestionó que si la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió en Guerrero lo atiende el juez Samuel Ventura Ramos, quien se encuentra en Tamaulipas.

"¿Por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero, lo atiende un juez en Tamaulipas pero en la frontera? Pero que además vive en Estados Unidos, según información que se tiene y que se tiene que comprobar".

Minutos más tarde, el Mandatario federal aclaró que el juez vive en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas.