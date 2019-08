AMLO pide no pelear por diferencias políticas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población mexicana evitar pelar por diferencias políticas, seguir el camino de la unidad y sólo en procesos electorales dar espacio a la confrontación política, pero de manera pacífica.

Tras algunos gritos que hubo por parte de algunos asistentes al evento que se realizó en el Hospital Rural del municipio, el Ejecutivo federal pidió que alzaran la mano aquellos que desean seguir peleando y quienes prefieren el camino de la concordia y unidad.

"Una recomendación respetuosa, cariñosa, fraterna: ya no hay que seguirnos peleando, ya nos peleamos bastante, ya no hay que pelearse. ¿Saben cuándo se puede, cuándo está permitido? Cuando vengan las elecciones, entonces cada quién de nuevo agarra su partido. Vámonos, a la confrontación política, pacífica, cada quién a defender su partido, a defender su candidato. Pasan las elecciones: la unidad".

"A ver que levanten la mano los que quieran seguir peleando (nadie alza la mano); que levanten la mano los que quieran ir al cambio, la transformación por el camino de la concordia y de la unidad (docenas alzan la mano)".

Antes, el mandatario aseguró que su administración garantiza el derecho a disentir, "porque la democracia es libertad, es pluralidad, es expresarse libremente. Lo que hacemos es construir una democracia y no una dictadura [...] porque este es un gobierno por y para el pueblo".

Señaló que actualmente hay cuestionamientos a su gobierno y existe oposición, pero no ha pasado a mayores.

"Y es muy importante tener en cuenta que se está llevando a cabo esta nueva transformación sin sobresaltos, sin violencia, de manera pacífica, porque las tres transformaciones que ha habido se tuvieron que hacer con las armas, hubo violencia; ahora tenemos la dicha enorme de poder transformar de manera pacífica. Vamos al cambio, por el camino de la concordia".