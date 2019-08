AMLO pide "no ver con malos ojos" a elementos de la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que los elementos de la Guardia Nacional respetarán los derechos humanos de la población porque "vienen del pueblo" y "saben" que no deben agredir a la gente,

En su tercer día de gira por la entidad, el mandatario pidió a la población "no ver con malos ojos" a los elementos de las Fuerzas Armadas porque ellos están ayudando a su administración a acabar con el robo de combustible y contra los grupos de la delincuencia organizada.

"Quiero decirles que el soldado es pueblo uniformado, que no hay que verlo con malos ojos, porque nos ayudan mucho los soldados, a mí me están apoyando, no saben ustedes cuánto; si no fuese por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina, ¿cómo enfrentaría yo al huachicol y a todas las bandas que quieren apoderarse de nuestro país?", dijo el mandatario.

Por otra parte, dijo: "estamos ahora creando la Guardia Nacional para que nos ayuden los soldados y los marinos. La única cosa que estamos cuidando -y ellos están muy conscientes- es que se tienen que respetar los derechos humanos, pero como vienen del pueblo ellos saben lo importante que es no agredir al pueblo, no agredir a la gente", dijo.