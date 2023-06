AMLO pide que no haya cargadas para "corcholatas" el 1 de julio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). – El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los gobernadores de la Cuarta Transformación a participar en la celebración del 1 de julio, el quinto aniversario de su triunfo electoral, pero con dos reglas.

El mandatario les pidió que no haya ni "aplausómetros" y menos "expresiones negativas" para ninguno de los aspirantes a la Coordinación Nacional en Defensa de la Transformación.

"Debe haber respeto, sobre todo el respeto al pueblo de México que logró esta victoria el 1 de julio de 2018", aseguró el Jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama a su salida de la reunión.

En entrevista, afuera de Palacio Nacional, Batres dijo que el Presidente les comentó la importancia que tiene el evento en términos de que están en un momento de consolidación del proyecto.

"Hay grandes transformaciones sociales, una gran cantidad de obra, el gobierno está avanzando, y hay estabilidad económica, es decir de éxitos, de resultados, entonces la batalla del 1 de julio de 2018 tuvo mucho sentido. Ahora eso es lo fundamental, en eso hay que concentrarse".

Sobre la presencia de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, Batres respondió: "Si pasa Mario pues ya platican con él".

El gobernador de Sonora Alfonso Durazo señaló que se hizo un repaso de los avances de la cuarta transformación.

"Y organizarnos para conmemorar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento que en principio será con un magno evento aquí en el Zócalo".

¿Qué hacía Mario Delgado aquí en esta reunión?

— "No sé si estuvo en la reunión, francamente no lo vi ahí".

Al confirmar su asistencia al Zócalo capitalino para el mitin convocado por López Obrador por su triunfo en 2018, Claudia Sheinbaum llamó a que las corcholatas presidenciables no lleven porra.

"Ahí vamos a estar, tenemos que celebrar con el presidente el triunfo del 2018, son cinco años, estoy totalmente de acuerdo que vayamos como ciudadanos", dijo en conferencia de prensa desde el Estado de Tlaxcala.

Sheinbaum comentó que asistirá al evento convocado por el presidente como una ciudadana más, por ello llamó a las otras "corcholatas " a no llevar porra.

"Es un momento de celebración, principalmente con el Presidente de la República, no es momento, en ese lugar para estar coreando consignas de una u otra persona, es la celebración del triunfo del pueblo" expresó.

En tanto, Sheinbaum detalló que en esta ocasión no estará a lado del presidente, pues antes era invitada porque era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y que en todo caso podría ser el jefe de Gobierno, Martí Batres, quien acompañe al presidente.