AMLO pide una "avalancha de votos" para candidatos de 4T en 2024

Frente a la sucesión presidencial de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a "una avalancha" por todos los candidatos para que siga la llamada cuarta transformación y no solo votar por el Presidente o Presidenta por su movimiento, sino que también se vote por los candidatos al Congreso porque de lo contrario "lo van a ningunear".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal exhortó que independientemente del partido o del candidato "hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación".

"Aprovecho para decirle a la gente porque a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas, cuando vengan las campañas no solo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación apoyar también votando por los candidatos al Congreso, porque sino lo van a ningunear.

"En el caso de nosotros ganamos la mayoría y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces hacía adelante tiene que ser una avalancha de votos independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que para enfrentar al bloque conservador se requiere no solo ganar la Presidencia, sino también la mayoría absoluta en el Congreso.

"Lo que le digo a la gente: miren hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no solo ganar

la Presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso", agregó.